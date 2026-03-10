中国の映画興行収入が世界首位、市場シェア28％超

中国映画の興行収入は年初以来、世界市場シェアで28％を超え、質の高いコンテンツ、巨大な市場、産業革新により「持続的にリード」しています。

2026年の年初以来、中国映画市場は引き続き力強い成長傾向を維持しています。総興行収入はこれまでに110億元（約2500億円）近くに達し、世界市場のシェアが28％を突破しました。これは北米映画市場の約25億元（約575億円）を上回る実績で、世界の映画市場をリードし続け、グローバル映画産業の回復における重要なエンジンかつ原動力だとされています。

現在、全国人民代表大会（全人代）と中国人民政治協商会議が北京で開催されていますが、今年の全人代で行われた政府活動報告では、優れた放送・映像作品の制作を推進し、文化コンテンツを世界に広めることが明確に提唱されています。

アクション映画の俳優、制作者として知られる全国政協委員のドニー・イェン（甄子丹）氏は、「カンフー映画は長年世界中の映画に影響を与え続け、今なおトレンドをリードしている。自分にまだ元気が残っているこの数年間で、さらに多くの影響力あるアクション映画を制作したい」と述べました。同じく全国政協委員の女優チャン・カイリー（張凱麗）氏は、「映画は世界中の観客に届けることができる。映画鑑賞を通じて移り変わる中国の姿や文化を理解し、興味を持ってもらえる。中国を訪れる外国人が増える中、『映画に導かれて中国を旅する』にも一役買っている。これは本当に喜ばしいことだ」と述べました。（提供/CGTN Japanese）