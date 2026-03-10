「KARAのジヨンかと」3時のヒロイン・ゆめっち、“ハイレイヤー”新ヘアショットに反響！ 「美人さん」
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちさんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開しました。
【写真】3時のヒロイン・ゆめっちのイメチェン姿
「イメチェンしたね」ゆめっちさんは「ハイレイヤーゆめっちになりました」とつづり、2枚の写真を投稿。赤みを帯びた髪色とレイヤーが入ったヘアスタイルが目を引く最新ショットを公開しました。2枚目ではにっこりと笑うショットも見せ、まるでモデルのような洗練されたビジュアルです。
コメントでは「可愛い〜」「KARAのジヨンかと思ったらゆめっちだった！」「凄く似合ってるよ」「こんなに元気で輝いてる女の子って、令和の時代になってほとんどいないよな」「イメチェンしたね」など、称賛の声が多く寄せられました。
YouTubeでも活動中ゆめっちさんは自身のYouTubeチャンネル「ドキドキ ゆめっち」でも精力的に活動中。2月26日の動画では、『ぽっちゃりゆめっちのリアル１週間コーデ』と題してさまざまなコーディネートを披露しています。気になった人はぜひチェックしてください。(文:宍戸 奏太)
