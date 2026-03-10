14歳年下俳優と結婚・伊藤歩、“推しの”男性と密着ショット公開「とってもお似合いのお二人」「距離が近くてドキドキします」

14歳年下俳優と結婚・伊藤歩、“推しの”男性と密着ショット公開「とってもお似合いのお二人」「距離が近くてドキドキします」