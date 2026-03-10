14歳年下俳優と結婚・伊藤歩、“推しの”男性と密着ショット公開「とってもお似合いのお二人」「距離が近くてドキドキします」
俳優の伊藤歩（45）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン1に出演した、ヘアメイクアーティストのGENSEI（36）との密着2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「推しとイチャイチャしている…」男性との密着ショットを公開した新婚・伊藤歩
伊藤は、GENSEIが推しであることを明かし、「推しだと騒いでいたら、なんと同じ事務所に所属になったと！ヘアメイクをお願いしたいと懇願して、やっと叶った時のお写真」とうれしそうに報告し、頬を密着させた2ショットを複数枚公開した。
続けて「優しくて心遣いも素晴らしく、可愛いくカッコいいGenseiくん ヘアメイクもとっても上手で、ツヤツヤ極上幸せ顔の女性に仕上げてくれる天才さんです 私って幸せものだわ〜」と、ヘアメイクの技術を絶賛し、喜びをあらわにしている。
この投稿に、コメント欄には「年々美しくなられる」「可愛い」「一瞬旦那さんかと思いました！」「美男美女 とってもお似合いのお二人ですね」「私の推しの歩ちゃんが他の推しとイチャイチャしている…複雑ですw」「距離が近くてドキドキします」などと、『ボーイフレンド』ファンからの声が寄せられていた。
伊藤は今年1月5日、俳優の細谷祐介（31）との結婚を発表している 。
