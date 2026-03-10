泥沼化が懸念されるイランへの攻撃 軍事作戦はどこへ向かう？

３月９日、日経平均株価が大幅に値下がりしました。原油価格の急騰を受けたもので、私たちの生活にも直結するこの動きの背景にあるのは、連日の「アメリカ・イスラエルによるイランへの軍事作戦」です。

【画像で見る】乱高下する原油先物価格（３月９日時点）

イランでは対米強硬派とされる新たな指導者が選ばれ、一方のアメリカ・トランプ大統領は発言が二転三転。泥沼化のおそれがある軍事作戦は、いまどこへ向かっているのか。ジャーナリスト・池滝和秀氏と明海大学・小谷哲男教授の見解を交えお伝えします。

日経平均が急落／原油価格は急騰

３月９日、日経平均株価は一時４０００円超の下落を見せ、終値は２８９２円安の５万２７２８円となりました。

一方で、ＷＴＩ原油先物価格は３月９日、一時１バレル１１８ドルを突破。２０２２年６月（ロシアのウクライナ侵攻開始から４か月後）以来の高値となっています。

アメリカのトランプ大統領は「原油価格はイランの核の脅威を粉砕し終えればすぐに暴落する」と発言していますが、戦闘の出口が見えないなか、先行きは不透明です。

イランへの攻撃開始の直後ではなく今になって原油が高騰しているのは、マーケットが戦闘の長期化を懸念し始めたということだとみられています。

市場は「軍事作戦は長期化する」と判断 なぜ？

マーケットはなぜ「イラン情勢は長期化する」と判断しているのか。

一つ目の理由は、アメリカの攻撃で死亡したイラン・ハメネイ師の後継者です。

後継者として選ばれたハメネイ師の次男のモジタバ師（５６）はこれまで、“総理秘書官”のような立場の人物で、公職に就いたことはなく、「宗教都市コム」で教鞭をとっていたということです。

モジタバ師はこれまでの指導者＝ホメイニ師、ハメネイ師の遺志を継ぐ軍事組織「イラン革命防衛隊」と関係が強く、ジャーナリストの池滝和秀氏によると、ハメネイ師より強硬なのではないかという見方もあります。そのため徹底抗戦の姿勢が変わらず、長期化に繋がるとみられているということです。

イランによる“負けない”戦い方とは

長期化するとみられているもう一つの理由は「非対称戦争」。双方の戦い方が全く異なる、対称的でない戦争であることが、長期化に繋がり得るということです。

アメリカ・イスラエル側は攻撃力・精度が高く、高コストなミサイル攻撃や空爆を行う一方で、イランはドローンなど低コスト・質より量の戦術を取るなど戦い方が異なっています。

また、アメリカ・イスラエル側は戦車、戦闘機、戦艦など物理的な攻撃を行っているのに対し、イランはサイバー攻撃や、ホルムズ海峡の封鎖による物価高騰など世界経済を盾にしています。また、中間選挙を控えるアメリカに比べ、イランは民意を気にする理由が薄いという側面もあります。

武力に限るとアメリカイスラエルが圧倒的に強いように見えて、イランにも“負けないというような戦い”があるかもしれないということです。

「無条件降伏」はトランプ大統領が判断！？

そんな中、トランプ大統領の発言は二転三転しています。当初は「体制転換を狙う」と発言していたり、戦闘の期間について「数日で終わる」としていたのが「数週間」に延びるなど、発言の内容が刻々と変わっています。

この週末には「無条件降伏以外に合意はない」と発言していて、戦闘の長期化・泥沼化も懸念されます。池滝氏のホワイトハウスの報道官への取材では、この「無条件降伏」の定義はトランプ大統領が決めるということです。つまり、トランプ大統領の目的が達成されたら「イランの無条件降伏」とみなすということです。その“目的”は以下のものが考えられます。

■体制転覆

■核開発無力化

■弾道ミサイル製造能力破壊

などを達成すれば、無条件降伏を成し遂げたとみなすのではないか、ということです。

池滝氏が「イスラエルは軍事施設の破壊で５～１０年間の安心期間を得る」と話すように、これらの狙いはイスラエルにとっても大きな意味を持ちそうです。

（2026年3月9日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）