東京・谷中にスタバ×アートが融合する木造カフェ、コーヒー片手に若手作家の作品を堪能
【女子旅プレス＝2026/03/10】スターバックス コーヒーは2026年3月28日、東京・谷中に新業態「スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂」をオープンする。2階建ての木造建築で、コーヒーを味わいながら若手アーティストの作品と出会える唯一無二の場を創出する。
◆谷中・御殿坂に風情漂う木造カフェ
新店舗のコンセプトは“藝と珈琲の交差点”。歴史や文化、芸術が豊かに織りなす谷中エリアの雰囲気に敬意を込め、温かみのある2階建ての木造建築を採用した。スターバックスのコーヒー体験と、次世代を担う若手アーティストの感性が交差する、日常でありながら小さな刺激や特別な時間を過ごせる場所として誕生する。
◆3つの展示形式で常に新しいアートに出会える
店内では若手アーティストの作品を中心に、定期的に作品を入れ替え、気に入った作品があれば購入することも可能。会話から展示を作り上げる「テーマ展」、気鋭アーティストが並ぶ「フェア展」、公募で才能を発掘する「パブリック展」という各テーマに沿った入れ替え形式で展開する。カフェ、コミュニティ、ギャラリーが一体となり、コーヒーを片手に多彩な作品と出会えるインスピレーションに満ちた場所だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂
住所：東京都荒川区西日暮里3丁目2-5
営業時間：8時〜21時
店舗面積：約299平米（約90.4坪）
席数：74席
