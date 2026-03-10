【旬の菜の花】味つけ塩だけ！春を味わう『菜の花とベーコンの卵炒め』10分で完成

春の味覚・菜の花は、シンプルに炒めるだけでぐっとおいしい。ベーコンのうまみと卵のコクが合わさって、塩だけで味がしっかり決まります。10分で作れる手軽な旬の一皿です。

『菜の花とベーコンの卵炒め』のレシピ

材料（2人分）

菜の花……1束（約200g）

ベーコン……2枚

卵……1個

塩……少々（卵用）、少々（仕上げ用）

オリーブオイル……小さじ1（卵用）、大さじ1/2（菜の花用）

こしょう……少々

作り方

（1）菜の花は根元を少し切り落とし、長さ4cmに切る。ベーコンは横に幅1cmに切る。ボールに卵を割りほぐし、塩少々を加えて混ぜる。

（2）フライパンにオリーブオイル小さじ1を中火で熱し、（1）の卵液を入れて大きく混ぜる。半熟状になったら火を止め、一度取り出す。同じフライパンにオリーブオイル大さじ1/2を中火で熱し、ベーコンと菜の花を入れて3分ほど炒める。塩少々、こしょうで味をととのえる。卵を戻し入れ、全体をさっと混ぜる。

菜の花のほろ苦さとベーコンのうまみがよく合う、旬の一皿。食卓に加えるだけで、いつもの献立もあっという間に春らしくなりますよ。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）