ロンドン朝方はドル安方向に傾く、ドル円一時１５７．３７レベル＝ロンドン為替



ロンドン朝方は、総じてドル安方向に傾いている。ドル円は157.37レベルに本日の安値を小幅更新。ポンドドルは1.3475レベル、豪ドル/ドルは0.7114レベルなどにそれぞれ本日高値を更新している。ユーロドルは1.1646レベルと東京朝方の高値に並んだ。いずれも前日終値比でドル安水準となっている。ハウザー中銀副総裁のタカ派発言に反応した豪ドル/ドルの上昇がドル売りにつながった格好。また、昨日のトランプ発言の余波で全般的に株高の動きが広がっており、有事ドル買いに巻き返し圧力もみられている。



USD/JPY 157.39 EUR/USD 1.1644 GBP/USD 1.3472 AUD/USD 0.7111

