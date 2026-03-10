メインシナリオ・・・レンジからの上放れを試す、0.7158突破に注目。2月12日に0.7147まで上昇後、終値ベースで0.70-0.71台半ばでのレンジ取引が続いている。前日、0.6956まで下落したが、今日は0.70台後半に水準を引き上げている。目先、レンジからの上放れを試しそうだ。23年2月2日の高値0.7158が最初の関門。高値更新となれば、節目の0.7200や22年6月3日の高値0.7283が意識される。これらを上抜くと、節目の0.7300や0.7400がターゲットになる。



サブシナリオ・・・下落となれば、5日線がある0.7057付近が支持になる。同線を下抜くと、節目の0.7000や3月3日の安値0.6944が意識される。3日の安値を割り込むようなら、2月6日の安値0.6897や節目の0.6800が視野に入る。



