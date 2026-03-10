3時のヒロイン・ゆめっち「ハイレイヤーゆめっちになりました」 イメチェンした近影に反響「きれいー、小顔♪」「KARAのジヨンかと思った」
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31）が10日、自身のXを更新。「#久々の散髪」などのハッシュタグを添え、イメチェンした最新ショットを披露した。
【写真】「きれいー、小顔♪」「KARAのジヨンかと思った」久々の散髪でイメチェンしたゆめっち
投稿では「ハイレイヤーゆめっちになりました」と紹介し、2枚の写真をアップ。ロングの赤髪にハイレイヤーを施し（※頭の高い位置からレイヤーを入れるヘアカット技法）、全体的に動きのある軽やかな印象に仕上がっている。
コメント欄には「ぎゃん」「うわぁ〜好きすぎる」「きれいー、小顔♪」「ゆめっちすごく可愛いよ！」「イメチェンしたね」「KARAのジヨンかと思ったらゆめっちだった！かわいい！」「すごく似合ってる」など、新ヘアスタイルを絶賛する声が多数寄せられている。
