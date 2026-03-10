C大阪は10日、練習を公開したが、主力選手はボールを使うことなく、ランニングやストレッチで調整して終えた。主将のMF田中駿汰（28）は「練習前にボス（パパス監督）から試合が続くのでオフ明けの立ち上げを変えると説明がありました」と話す。C大阪は14日の京都戦、18日の岡山戦、22日の神戸戦と連戦となる。オフを増やすよりも練習で疲れを取る考えでオフ明けは軽めのメニューになった。GK練習に入っていた中村航輔（31）も途中でランニングに加わるほど徹底した。

7日の清水戦で初先発したMF石渡ネルソン（20）も軽めの調整で終えた。連戦が始まる京都戦でも出場の期待が高まるが、西京極で育った石渡は京都戦には特に思い入れが強い。「京都戦は高3の時にベンチ入りしていますが、試合に出るなら初めてですね。西京極は実家のすぐ近くだったので、サンガの試合はよく見にいってました。自分が見てたときはずっとJ2でしたけど、J1でやれるのは本当に楽しみ。ヤル気、入ってます。エスクデロ競飛王選手、好きでしたね」と闘志を高めている。

京都については「前にうまい外国人選手がいる。いかにあの2人にプレーさせないか。マークはセンターバックが付くけど、ボランチがどれだけカバーできるか。ガツンといく自分の特徴を発揮できたら」と京都のFWラファエル・エリアスとFWマルコ・トゥーリオを封じるイメージを描いている。

清水戦でWボランチを組んだ田中駿は「ネルは身体能力高いし、しっかり相手を見てサッカーできる。ポテンシャルは凄いと思う」と20歳の“相棒”を評価する。「エリアスとトゥーリオをいらつかせるくらいガツガツいって。ネルはガツガツいけるんで。ネルとか夢樹（横山）とか、そういう若い選手が出てくることでチーム力が上がってくる」と正念場の3連戦だからこそ若いヒーローの出現を望んでいた。