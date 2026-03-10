「DREAMS COME TRUE」の中村正人（67）が10日、自身のXを更新。30年ぶりに出した鼻血がなんと13時間も止まらず、医者に処置してもらったことを明かした。

中村は9日に「30年ぶりぶり鼻血が出ました」と投稿し、「鼻血の止める方法を検索して、音声入力でポストしてます。鼻血は恐ろしく綺麗な赤です。椅子に座り少しうつぶく姿勢をとって小花を抑えて10分から15分キープ。途中で確認せずしっかりと圧迫し続ける。止まったら安静。鼻を強く噛んだりいじったりしない。とAIからアドバイスされました」とつづっていた。

翌10日の投稿では「結局先ほどお医者様に処置して頂き13時間にわたる鼻血を止めて頂きました。たかが鼻血、されど鼻血。関係各位にご迷惑おかけしてます。皆様にもご心配いただき申し訳ございません」と、なんと13時間も鼻血が止まらなかったと明かした。

この一連の投稿には「マサさん無理しないで」「じゅ、じゅうさん時間〜そんな大惨事だったとは、、」「病院に行かなくてはいけないほど鼻血が出ていたとは」「13時間…心配です」などの声が寄せられていた。