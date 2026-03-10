自民党の鈴木幹事長はきょう、国民民主党の榛葉幹事長と会談し、新年度予算案の年度内成立に向けた協力を呼びかけました。国民民主側は年度内成立にこだわらず、丁寧な審議をおこなうよう求めたということです。

「熟議の国会どこに行ったのか」国民民主・榛葉幹事長"丁寧な審議求める" 新年度予算案の年度内成立に自民・鈴木幹事長が協力呼びかけ

会談は自民党側からの呼びかけでおこなわれ、鈴木幹事長は、去年、年収の壁の引き上げなど、自民党と国民民主党で交わした合意文書に基づき、新年度予算案の年度内成立に向けた協力を呼びかけました。

国民民主党 榛葉賀津也 幹事長

「我々、中身は理解をしているんですけど、高市総理のおっしゃった『熟議の国会』、この『熟議』がどこに行ったんですかと。そこはぜひ、丁寧に進めてくださったらどうでしょうかと」

これに対し、榛葉幹事長は党に持ち帰り検討する考えを伝えたうえで、年度内成立にこだわらず、暫定予算を編成し、丁寧な審議をおこなうよう求めたということです。