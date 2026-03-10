「ギャップたまらん」「家族の前でこんな顔してるんだ」「可愛すぎ」日本代表FW伊東純也が誕生日を報告
ゲンクの日本代表FW伊東純也が10日に自身のインスタグラム(@1409junya)を更新し、誕生日を迎えたことを報告した。
9日に33歳となった伊東は「いい誕生日になりました!ありがとう #家族に感謝」と綴り、3枚の写真を投稿。バースデークラウンを頭に載せて両手で「33」のポーズをする姿や、食事中におどけた表情を見せる様子などがカメラに収められている。
コメント欄では「お誕生日おめでとうございます」「今年も素晴らしい一年でありますように」「素敵なお写真」「何これかわいー」「ご家族の前でこんな顔してるんだ〜」「可愛すぎるっ」「家族幸せそう」「サッカーをしているときの格好良さと、プライベートでの可愛さのギャップが、相変わらずたまらんです」「ギャップ萌えですやられます」「素敵な誕生日の様子を見られて嬉しいです」といった声が寄せられた。
9日に33歳となった伊東は「いい誕生日になりました!ありがとう #家族に感謝」と綴り、3枚の写真を投稿。バースデークラウンを頭に載せて両手で「33」のポーズをする姿や、食事中におどけた表情を見せる様子などがカメラに収められている。
コメント欄では「お誕生日おめでとうございます」「今年も素晴らしい一年でありますように」「素敵なお写真」「何これかわいー」「ご家族の前でこんな顔してるんだ〜」「可愛すぎるっ」「家族幸せそう」「サッカーをしているときの格好良さと、プライベートでの可愛さのギャップが、相変わらずたまらんです」「ギャップ萌えですやられます」「素敵な誕生日の様子を見られて嬉しいです」といった声が寄せられた。
この投稿をInstagramで見る