　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61915.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61838.69　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61513.00　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59716.84　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59184.35　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58390.08　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57920.69　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56530.01　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56124.53　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
54864.22　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54733.43　　6日移動平均線
54328.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)

54248.39　　★日経平均株価10日終値

53875.67　　13週移動平均線
52797.45　　75日移動平均線
52678.79　　均衡表雲上限(日足)
52532.21　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51338.35　　26週移動平均線
51221.33　　ボリンジャー:-1σ(13週)
50736.05　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48566.99　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47812.48　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46600.10　　200日移動平均線
45912.65　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44286.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
40760.74　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40521.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　28.59(前日25.75)
ST.Slow(9日)　　26.45(前日22.55)

ST.Fast(13週)　 71.07(前日66.33)
ST.Slow(13週)　 81.49(前日79.91)

［2026年3月10日］

株探ニュース