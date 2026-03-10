

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61915.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61838.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61513.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59716.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59184.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58390.08 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57920.69 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56530.01 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56124.53 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

54864.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54733.43 6日移動平均線

54328.37 ボリンジャー:-1σ(25日)



54248.39 ★日経平均株価10日終値



53875.67 13週移動平均線

52797.45 75日移動平均線

52678.79 均衡表雲上限(日足)

52532.21 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51338.35 26週移動平均線

51221.33 ボリンジャー:-1σ(13週)

50736.05 ボリンジャー:-3σ(25日)

48566.99 ボリンジャー:-2σ(13週)

47812.48 ボリンジャー:-1σ(26週)

46600.10 200日移動平均線

45912.65 ボリンジャー:-3σ(13週)

44286.61 ボリンジャー:-2σ(26週)

40760.74 ボリンジャー:-3σ(26週)

40521.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 28.59(前日25.75)

ST.Slow(9日) 26.45(前日22.55)



ST.Fast(13週) 71.07(前日66.33)

ST.Slow(13週) 81.49(前日79.91)



［2026年3月10日］



株探ニュース

