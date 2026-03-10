　3月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2957銘柄。東証終値比で上昇は1204銘柄、下落は1696銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが72銘柄、値下がりは147銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1020円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3315>　日本コークス　　　132.5　 +20.5（ +18.3%）
2位 <4591>　リボミック　　　　　116　　 +16（ +16.0%）
3位 <5984>　兼房　　　　　　　　916　　 +78（　+9.3%）
4位 <9553>　マイクロアド　　　　982　　 +83（　+9.2%）
5位 <4316>　ビーマップ　　　　 1187　　 +76（　+6.8%）
6位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　117.9　　+6.9（　+6.2%）
7位 <9980>　ＭＲＫＨＬＤ　　　　135　　　+6（　+4.7%）
8位 <6779>　日電波　　　　　　 1350　　 +59（　+4.6%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
10位 <3842>　ネクスジェン　　　 1160　　 +36（　+3.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4935>　リベルタ　　　　　316.2　 -46.8（ -12.9%）
2位 <7940>　ウェーブＨＤ　　 1080.1　-128.9（ -10.7%）
3位 <9565>　ＧＬＯＥ　　　　　768.9　 -30.1（　-3.8%）
4位 <6518>　三相電機　　　　 1314.1　 -44.9（　-3.3%）
5位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 56.2　　-1.8（　-3.1%）
6位 <7375>　リファバスＧ　　　　969　　 -31（　-3.1%）
7位 <3121>　マーチャント　　　217.1　　-6.9（　-3.1%）
8位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 25.2　　-0.8（　-3.1%）
9位 <1671>　ＷＴＩ原油　　　　 4423　　-138（　-3.0%）
10位 <142A>　ジンジブ　　　　　　649　　 -20（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8031>　三井物　　　　　 5999.3　+107.3（　+1.8%）
2位 <6857>　アドテスト　　　　24400　　+325（　+1.3%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　10020　　 +89（　+0.9%）
4位 <5803>　フジクラ　　　　　24280　　+215（　+0.9%）
5位 <5706>　三井金属　　　　　31050　　+260（　+0.8%）
6位 <4307>　野村総研　　　　　 4378　　 +36（　+0.8%）
7位 <7011>　三菱重　　　　　　 4685　　 +37（　+0.8%）
8位 <7974>　任天堂　　　　　　 9185　　 +65（　+0.7%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3657　 +25.0（　+0.7%）
10位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1615　　+9.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　706　　-9.5（　-1.3%）
2位 <4755>　楽天グループ　　　　790　　-9.5（　-1.2%）
3位 <1803>　清水建　　　　　 3125.1　 -34.9（　-1.1%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　39631　　-399（　-1.0%）
5位 <6752>　パナＨＤ　　　　 2474.4　 -22.1（　-0.9%）
6位 <6981>　村田製　　　　　 3640.1　 -31.9（　-0.9%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　 2528.6　 -20.9（　-0.8%）
8位 <6361>　荏原　　　　　　 5061.9　 -41.1（　-0.8%）
9位 <8002>　丸紅　　　　　　 5370.1　 -42.9（　-0.8%）
10位 <5101>　浜ゴム　　　　　　 6265　　 -47（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

