[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1204銘柄・下落1696銘柄（東証終値比）
3月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2957銘柄。東証終値比で上昇は1204銘柄、下落は1696銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが72銘柄、値下がりは147銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1020円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3315> 日本コークス 132.5 +20.5（ +18.3%）
2位 <4591> リボミック 116 +16（ +16.0%）
3位 <5984> 兼房 916 +78（ +9.3%）
4位 <9553> マイクロアド 982 +83（ +9.2%）
5位 <4316> ビーマップ 1187 +76（ +6.8%）
6位 <3358> Ｔｒａｉｌ 117.9 +6.9（ +6.2%）
7位 <9980> ＭＲＫＨＬＤ 135 +6（ +4.7%）
8位 <6779> 日電波 1350 +59（ +4.6%）
9位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
10位 <3842> ネクスジェン 1160 +36（ +3.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4935> リベルタ 316.2 -46.8（ -12.9%）
2位 <7940> ウェーブＨＤ 1080.1 -128.9（ -10.7%）
3位 <9565> ＧＬＯＥ 768.9 -30.1（ -3.8%）
4位 <6518> 三相電機 1314.1 -44.9（ -3.3%）
5位 <3667> ｅｎｉｓｈ 56.2 -1.8（ -3.1%）
6位 <7375> リファバスＧ 969 -31（ -3.1%）
7位 <3121> マーチャント 217.1 -6.9（ -3.1%）
8位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 25.2 -0.8（ -3.1%）
9位 <1671> ＷＴＩ原油 4423 -138（ -3.0%）
10位 <142A> ジンジブ 649 -20（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8031> 三井物 5999.3 +107.3（ +1.8%）
2位 <6857> アドテスト 24400 +325（ +1.3%）
3位 <5802> 住友電 10020 +89（ +0.9%）
4位 <5803> フジクラ 24280 +215（ +0.9%）
5位 <5706> 三井金属 31050 +260（ +0.8%）
6位 <4307> 野村総研 4378 +36（ +0.8%）
7位 <7011> 三菱重 4685 +37（ +0.8%）
8位 <7974> 任天堂 9185 +65（ +0.7%）
9位 <9984> ＳＢＧ 3657 +25.0（ +0.7%）
10位 <2502> アサヒ 1615 +9.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 706 -9.5（ -1.3%）
2位 <4755> 楽天グループ 790 -9.5（ -1.2%）
3位 <1803> 清水建 3125.1 -34.9（ -1.1%）
4位 <8035> 東エレク 39631 -399（ -1.0%）
5位 <6752> パナＨＤ 2474.4 -22.1（ -0.9%）
6位 <6981> 村田製 3640.1 -31.9（ -0.9%）
7位 <6723> ルネサス 2528.6 -20.9（ -0.8%）
8位 <6361> 荏原 5061.9 -41.1（ -0.8%）
9位 <8002> 丸紅 5370.1 -42.9（ -0.8%）
10位 <5101> 浜ゴム 6265 -47（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
