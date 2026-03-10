国の子育て支援策の決定を受け、札幌市は３月１０日から順次、子ども１人当たり２万円の「子育て応援手当」の支給を始めました。



一部の世帯を除いて申請は不要で、児童手当の口座に振り込まれます。



１０日から順次振り込みが始まったのは、国の決定を受けた札幌市の「子育て応援手当」です。



市内の０歳から１８歳が対象で、１人当たり２万円を給付します。



およそ１６万６４００世帯のおよそ２６万７５００人が対象になるということで、公務員など一部の世帯を除き、原則申請は不要だということです。





（札幌市子ども未来局 加藤正典子育て支援課長）「９月３０日までの段階で児童手当を受給されている方については、先にきょうから３日間程度かけて支給させていただきます。子育て世代の保護者の方の安心につながればと思っています」市によりますと、大部分の支給は３月中に完了するとみられる一方、一部の世帯が４月以降になる可能性もあるということです。札幌市中央区の子育てサロンです。子育て中の母親に手当の使い道を聞いてみるとー（１歳の子どもを持つ母親）「（手当は）大変助かりますね。いま１番気にかけているのがご飯。季節の果物・魚、あとお米も買いたい」（２歳の子どもを持つ母親）「食費が１番（家計に）痛い。食費に使うのとこの子のおむつ代とかに使いたい」物価高で厳しい生活が続く中、札幌市で始まった経済対策。今後、更に多くの支援が始まる見込みです。