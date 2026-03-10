ワールド・ベースボール・クラシック

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。試合前、チェコのパベル・ハジム監督が会見に臨んだ。

アマチュア選手も多いチェコ代表。ハジム監督は「私は神経科医だ。野球以外のところは医師の業務をしている。消防士もいるし、エンジニアもいるし、工業デザイナーもいる。様々な野球以外の職業をもつ選手がいるんだ。多様な仕事が混ざり合っている」と説明した。

この日の先発投手はオンジェイ・サトリア。2023年の前回大会、日本戦で登板すると、大谷翔平から三振を奪うなど力投。今大会を最後に代表から引退する。ハジム監督は「サトリアは、過去にチェコ野球界に大きく貢献してくれた」と称えた。

チェコは今大会3敗し敗退が決定。2023年の前回大会では、1次ラウンドで日本に2-10で敗れたが、サトリア投手が大谷翔平から三振を奪うなど奮闘。全力プレーで観客を魅了し、勝利した日本に拍手を贈るスポーツマンシップが話題となった。

ハジム監督は、前回大会からの3年間について「信じられないような素晴らしい3年間」とし、「本当にこの3年間はNPBや日本の皆様に本当に感謝。どれほど感謝しているかは言い尽くせない。試合を戦うためにWBCに出場しているが、それを超越した感謝を感じている」と語った。

会見には首にメダルを掛けて出席。「このメダルを持ってきたのは、世界の方々に見てほしかったからだ。観光をしに東京に来たわけではない。ドイツやスペインを激しい戦いの末破り、勝利した証だ。とても誇らしい結果の象徴でもある。時に我々は野球で成し得た結果が多くの人々に知れ渡っていないと感じる。グラウンドの上では大差がでることもあるが、未来に向けてプロフェッショナルに近づきたいと思っている」と理由を明かした。

日本は今大会3勝で1次ラウンド首位通過が決定した。準々決勝ではプールDの2位と対戦。11日（日本時間12日）に行われる、いずれも優勝候補のベネズエラ―ドミニカ共和国の一戦の結果で順位が決まる。



（THE ANSWER編集部）