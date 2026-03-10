1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で韓国が準々決勝進出を決めた。試合後、涙にくれた豪州ナインに注がれた会場の拍手には、米メディア関係者も感動している。

勝てば無条件で1次R突破、負けてもスコア次第では可能性があったオーストラリア。一時は5点のリードを許したが、敗戦時の突破条件である「6失点以内かつ4点差以内」に向け、8回にバザーナの適時打で4点差とした。しかし9回に遊撃デールの痛恨失策が絡んで1点を許して2-7となり、9回裏の攻撃も及ばなかった。選手は涙を流したり、呆然とした様子だった。

試合終了から15分経過しても動けない選手もいるほどだったが、最後は一塁ベンチ前に気丈に整列。帽子を脱ぎ、スタンドのファンへ向けて拍手を送ると、観客席も総立ちとなった。三塁側の韓国ファンも含めて、スタンディングオベーションでその正々堂々とした戦いぶりを讃えた。

この光景に、米衛星ラジオ局「シリウスXM」のチャンネル「MLBネットワークラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏も反応。動画を公開しながら、「東京プールからは、韓国が日本と共に準々決勝進出を決めた。オーストラリアにとっては非常に悔しい敗戦となった。でも、ファンは本当に礼儀正しくて、オーストラリア代表にスタンディングオベーションを送っていた」と称賛していた。



（THE ANSWER編集部）