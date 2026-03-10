俳優の谷原章介（53）の長男・谷原七音（ななと、22）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ドラマで共演する人気俳優からのプレゼントを明かした。

この日は同局ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」で共演する俳優の竹財輝之助とそろって登場。竹財は谷原について「現場では一番のムードメーカーじゃないですか。中心になって盛り上げてくれるんで。福士(蒼汰)くんとか、吉川（愛）さんとかとゲームしたりとか。だいたい現場を盛り上げてくれるのは若手の3人なので」と証言した。

福士とどんな話をしているのかと問われた谷原は「いろんなことを話しているんですけれど、最近は毎週末に撮影があると、“七音、今週は何学んだの？”みたいなことを、冗談半分で」聞かれることがあるとした。その際谷原は「税金って結構早めに書類そろえた方がいいかなって思いました」などと回答したという。

また先日福士から楽屋に呼ばれ、「何かなって思ったら、蒼汰さんのお下がりのコートを頂きまして」と声を弾ませた。「凄い素敵なコート頂いて。今まで役者の先輩に、コートとかお洋服頂いたことがなかったので凄いうれしくて。しかも大好きな先輩に頂いて」と大興奮、自身の楽屋に戻ると「“なんであんなに騒いでたの？”って後から言われるぐらい、響き渡っていたらしいです」と振り返った。

撮影の合間の突然のプレゼントだったと回想、次のシーンでテンションが上がっていたのではと言われると「ちょっとなってるかもしれない」と笑ってみせた。福士が筋トレをする以前、谷原と同じ年頃に着ていたコートをサイズが合うとプレゼントしてくれたものだとし、「すっごいうれしかったです」と繰り返した。

このエピソードにMCの「ハライチ」澤部佑は「かっこよ、エピソード！」と感心し、火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「ハンサムの伝承！」とうなっていた。