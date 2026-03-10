アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、元女子マラソン日本記録保持者の野口みずきさん（47）が、東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。名古屋ウィメンズマラソンで2位と健闘した佐藤早也伽（31＝積水化学）の走りを解説した。

佐藤がレース終盤で優勝したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）と壮絶なデッドヒートの末、2時間21分56秒で2秒差の2位となった。

野口さんは「格上の選手に佐藤選手、加世田（梨花）選手、大森（菜月）選手が最後まで食らいついて素晴らしいレースができた」と日本勢の健闘を称えた。

中でも気温が低く強風が吹くコンディションの中で2秒差の2位となった佐藤について「本当に果敢にチャレンジしました。走っている中でゾーンに入った瞬間を見たんで、これは絶対にいけるなと思った」と振り返った。

前半は風を意識して集団の後方に付いたレース運びも絶賛。「途中は苦しそうな顔をしていたし、フォームも崩れているところもあって不安になったけど、そこは自分の中でうまく走った。位置取り、コース取りもよかった」と指摘した。

そして、「風がなかったら19分台もいけたんじゃないかという走りでした」と称えた。