◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽ラウンド１６第２戦 神戸―ＦＣソウル（１１日・ノエビアスタジアム神戸）

神戸のミヒャエル・スキッベ監督（６０）が１０日、神戸市内の試合会場で会見し、ピッチ外の不安を一掃した。現在、中東地域の政情不安により、西地区のラウンド１６（８強争い）は第１、２戦とも延期。４〜５月にかけてサウジアラビアで集中開催予定の準々決勝〜決勝の実施も微妙な状態だ。だが、指揮官は「その情勢も知っているが、明日は試合について集中しようと（選手たちに）言っている。それ以外は話していない」と強調した。

ＦＣソウルとは今季３度目の対戦。１次リーグでの対戦（２月１０日・ノエスタ）では２―０と快勝。４日にソウルで行われたラウンド１６第１戦も１―０で勝利し、神戸に戻ってきた。だが、昨季まで広島を率いてルヴァン杯優勝２度の新指揮官に、油断はない。「相手のセットプレー、個人能力には気をつけたい。一番大事なのは自分たちのベストを尽くすこと。ホームなので一番いいゲームをファンのみなさんに見せたい」と力を込めた。

昨季はラウンド１６で敗退した神戸。２戦合計でＦＣソウルを上回れば、８強入りが決まる。