◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

王座返り咲きを狙うＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝の挑戦を受ける、ＷＢＣ世界同級王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝が１０日、横浜市内のジムで練習を公開した。シャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグを計４ラウンド、手の内を隠すように軽く動く程度に終始した。

「１００パーセント準備が整っている。２か月前から調整してきた。練習してきたことをしっかり出して、できるだけ早いタイミングで勝てればいい」と初防衛戦への抱負を口にした。プロ１５年目の大ベテラン。ボクシングに転向する前はムエタイでルンピニーのチャンピオンにもなった実力者。ＷＢＡ世界ミニマム級暫定王者から正規王者となり、１２度の防衛に成功。過去に小野心（ワタナベ）、大平剛（花形）、田中教仁（三迫）といった３人の日本人選手の挑戦を受け、いずれも退けている。いわば日本人キラーだが、「日本人選手だからといって簡単に勝てるということはない。以前はタイの試合なので私への声援が多かったが、今回は日本なので挑戦者への声援の方が多いだろう」と表面上は警戒するが、日本人選手には絶対的な自信を持っている。

偵察に訪れた岩田陣営の田中繊大トレーナーは、「ミニマム級時代にあれだけ防衛しているので、何か特殊なものが見れるかなと思って来たが、軽く動いた程度なのでまったく分からなかった」と肩を落とした。正規王者となってからは１２度の防衛に成功したノックアウトだが、暫定を含めれば１０年間で１６度の防衛を果たしたことになる。キャリアでは大きく岩田を上回り「経験が豊富ということは、ＫＯできるタイミングを早くつかむことができる」とノックアウト。異色のリングネームを持つ２階級制覇王者は、紳士的に話しながらも、自信たっぷりな笑みを浮かべ締めくくった。

戦績はノックアウトが２９勝（１１ＫＯ）１敗、岩田は１５勝（１２ＫＯ）２敗。