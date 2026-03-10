2026年3月10日放送のトークバラエティ番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）に、お笑い芸人、吉田結衣さん（カーネーション）と稲田美紀さん（紅しょうが）の2人が登場。吉田さんと稲田さんは「結婚」という同じ目標を持ち、何回か合コンにも一緒に参加する仲だそうだ。

シール交換が再ブームに

番組は、2000年前後に小学生の女子を中心にはやったシール交換遊びが話題に。最近、再びブームが到来し子どもから大人まで楽しむツールとして注目を浴びている。熊元さんとあのちゃんが楽しくシール交換しているシーンがユーチューブで流れてもいる。

「シール交換ってそんなに人と人をつなぐの？」

吉田さんが「シール交換ってそんなに人と人をつなぐの？」と驚いたようにあのちゃんに聞くとあのちゃんは「つなぐよ！」と即答。「シール交換始めたら？男性と交換して」と話し、シール交換が彼氏を見つけるためのいいきっかけになりそうなことをほのめかす。

吉田さんは「大変やん、（彼氏の条件がイケメンの）プロレスラーで、シール集めも条件に追加されて、こんな人おらへんで」と話すと周囲は大爆笑。

吉田さんと稲田さんは気が進まない顔をしながら「やります？シール交換」とつぶやきあう。吉田さんは「20年ぶりにKIDDY LAND行かなアカン？ピーチクラブ行かなアカン？」とぼやいていた。シール交換も恋のキューピッドになる時代か。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）