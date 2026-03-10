◆オープン戦 阪神２―１西武（１０日・甲子園）

阪神・藤川球児監督が、決勝打を放った育成・西純に関し「展開も、こちらが何かしようとしてそうなるわけではないですから。日々の、そういうものが出てきた」と評した。

６回の右翼守備から途中出場し、野手として甲子園デビュー。１―１の８回１死三塁で打席に入り、ウィンゲンターから勝ち越しの中前適時打を放った。創志学園から２０１９年ドラフト１位で入団し、投手として通算１２勝。昨年オフに野手転向を決意し、バットを振り続ける日々だ。

指揮官は「少ないチャンスかもしれないし、たくさんあるチャンスかもしれないといつも言いますけど。いつ来るか分からないし、ずっとあるか、ないか分からないものを追い続ける、と。これは、野球選手は現役の間は常ですから。野手に転向してね。まだ何も始まっていませんから」と背中を押し、オープン戦に呼んだことについては「（２軍の試合で）デッドボールが２つ当たっていましたから、それで呼びました。それは冗談ですけど（笑）。理由なく呼ぶことはない」と説明した。