30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’、ホールツアーに先駆けて新曲「Right on Shower」を配信リリース
2026年に活動30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’が、3月中旬から始まる＜live tour「HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜」＞開幕に先駆けて、3月11日に新曲「Right on Shower」を配信リリースすることが明らかとなった。
新曲「Right on Shower」は、誰もが憂いを抱える視界不良な世の中に愛をそそぐ、EGO-WRAPPIN’ならではのメランコリックな春ソングに仕上がったとのことだ。同楽曲は本日3月10日放送のJ-WAVE番組『GRAND MARQUEE』内にて初オンエアされる。また、リリースに合わせてアーティスト写真(アミタマリ撮り下ろし)のアザーカットも公開された。
EGO-WRAPPIN’は今秋ニューアルバムのリリースを予定している。
■デジタルシングル「Right on Shower」
2026年3月11日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/rightonshower
※URLは3/11(水)0:00以降有効
■＜EGO-WRAPPIN’ live tour “HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜”＞
3月20日(金/祝) 岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)中ホール
open17:00 / start18:00
3月21日(土) 宮城・仙台 電力ホール
open17:00 / start18:00
3月24日(火) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
open18:00 / start19:00
4月04日(土) 福岡国際会議場 メインホール
open16:15 / start17:00
4月08日(水) 愛知・名古屋市青少年文化センター アートピアホール
open18:00 / start19:00
4月12日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール(箕面市立文化芸能劇場 大ホール)
open17:00 / start18:00
4月14日(火) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール ※追加公演
open18:00 / start19:00
4月18日(土) 石川・金沢市文化ホール
open17:00 / start18:00
4月25日(土) 東京・昭和女子大学人見記念講堂
open17:00 / start18:00
