2026年に活動30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’が、3月中旬から始まる＜live tour「HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜」＞開幕に先駆けて、3月11日に新曲「Right on Shower」を配信リリースすることが明らかとなった。

新曲「Right on Shower」は、誰もが憂いを抱える視界不良な世の中に愛をそそぐ、EGO-WRAPPIN’ならではのメランコリックな春ソングに仕上がったとのことだ。同楽曲は本日3月10日放送のJ-WAVE番組『GRAND MARQUEE』内にて初オンエアされる。また、リリースに合わせてアーティスト写真(アミタマリ撮り下ろし)のアザーカットも公開された。

EGO-WRAPPIN’は今秋ニューアルバムのリリースを予定している。

■＜EGO-WRAPPIN’ live tour “HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜”＞

3月20日(金/祝) 岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)中ホール

open17:00 / start18:00

3月21日(土) 宮城・仙台 電力ホール

open17:00 / start18:00

3月24日(火) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

open18:00 / start19:00

4月04日(土) 福岡国際会議場 メインホール

open16:15 / start17:00

4月08日(水) 愛知・名古屋市青少年文化センター アートピアホール

open18:00 / start19:00

4月12日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール(箕面市立文化芸能劇場 大ホール)

open17:00 / start18:00

4月14日(火) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール ※追加公演

open18:00 / start19:00

4月18日(土) 石川・金沢市文化ホール

open17:00 / start18:00

4月25日(土) 東京・昭和女子大学人見記念講堂

open17:00 / start18:00