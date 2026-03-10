KOSPI（韓国総合株価指数）が連日ジェットコースターのような展開を見せている中、投資家が指数の上昇や下落にベッティングする商品に巨額の資金を投じている。証券界からは「株式市場全体が投機場のようだ」という指摘まで出ている。

10日、韓国取引所によると、今月に入り（3〜9日）5日間で、KOSPI・KOSDAQ（コスダック）指数の上昇または下落に投資する上場投資信託（ETF）の取引代金は計80兆ウォン（約8兆5700億円）に達した。1日平均で16兆ウォン規模となる。昨年と比較しても過熱様相が際立っている。今月に入り、代表的なKOSPI追随商品であるKODEX 200の1日平均取引代金は3兆4853億ウォンで、昨年の1日平均取引代金（4627億ウォン）の7倍を上回った。

KOSPIが一日おきに急騰と急落を繰り返しているため、投資家が指数自体を対象とした短期差益を狙った売買に乗り出しているとの分析がなされている。キウム証券のハン・ジヨン研究員は「今日暴騰しても明日また調整を受け、その翌日には再び急騰する可能性もある歴代級の変動性相場」とし、「株式市場単位のレバレッジ（借入投資）場が繰り広げられている時期だ」と述べた。

実際、今月に入ってETF取引代金の上位1〜5位は、すべて指数の方向性に投資する商品だった。KODEX 200が17兆ウォンで最も多く、次いでKODEXレバレッジ（13兆ウォン）、KODEX KOSDAQ 150レバレッジ（12兆ウォン）、KODEX 200先物インバース2X（11兆ウォン）など、リターンが2倍になるレバレッジ商品にも資金が集中した。

もちろん、指数の長期的な方向性に投資すること自体は問題ではない。ただ、長期投資よりも「短打」（短期売買）中心に行われ、市場の変動性を拡大させている。KODEX 200の今月の平均回転率は20．18％で、直近1年間の平均（7．02％）の3倍に達した。回転率は取引量を上場口数で割った値で、数値が高いほど所有者の入れ替わりが激しかったことを意味する。下落へのベッティングはさらに激しかった。KODEXインバースの今月の平均回転率は98．63％と100％に肉薄した。直近1年間の平均（22．13％）の5倍水準だ。

乱高下する相場に短打まで極に達し、価格の歪みも大きくなっている。取引所によると、今月に入り9日までの乖離率超過公示（市場価格が実際の価値を大きく上回る際に行う公示）は計252件と集計された。わずか5営業日の間に2月1カ月間の公示（372件）の68％水準まで増加した。BNK投資証券のキム・ソンノ研究員は「韓国はETFが短期売買の手段として定着し、KOSPIの変動性を歴史的に最も高い水準に引き上げている」と指摘した。

李粲珍（イ・ボクヒョン）金融監督院長はこの日、スイス出張中にオンラインで中東情勢に関する役員会議を開き、金融市場の変動性とともにレバレッジETF投資に対する懸念に言及した。李院長は「レバレッジETFに関連した個人投資家の投資現況をモニタリングすべきだ」とし、「変動性の拡大に伴う大規模な損失を予防するため、投資家の留意事項を案内するように」と指示した。