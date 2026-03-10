Netflixシリーズ「ONEPIECE」シーズン2：3月10日（火）より世界独占配信

(C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixにて、実写版「ONE PIECE」シーズン2が本日(3月10日)16時から配信開始。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路(グランドライン)”での大冒険が描かれる。また、トニートニー・チョッパーが実写版で初登場となる。

偉大なる航路では、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海。ルフィは、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジらそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出していく。

しかし、そんな一味に強者の洗礼が次々と襲いかかる。その筆頭が、“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスだ。バロックワークスの“計画”を食い止めるため、一味は仲間との絆と友情を武器に、罠と陰謀が渦巻く激闘に挑んでいく。

そんな過酷な大冒険を続ける道中、一味が訪れる“冬島”ドラム島で出会うのが、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー。「ついに実写で表現される“原作屈指の愛されキャラクター”チョッパーの姿、そしてその変化と躍動にも注目が集まる」としている。

3月6日には、2026 ワールドベースボールクラシック(WBC)の日本国内でのライブ配信をNetflixで行なうことにちなんで実施されたスペシャルコラボレーションとして、日本VSチャイニーズ・タイペイ戦の始球式に“麦わらの一味”キャスト5名が、ブラックとホワイトの特製ユニフォームを身に纏って登場。

イニャキはルフィのように腕をしなやかに、そして豪快に振ると、放たれたボールは大きな軌道を描き、捕手をゆうに飛び越える規格外の投球を披露した。

また、渋谷には高さ8mの巨大クジラ ラブーンが登場。3月16日20時まで展示される予定。両サイドにはキャラクターアートも展開している。