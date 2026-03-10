NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で庄田多吉役を演じる濱正悟が、自身のInstagramを更新し、野津サワ役の円井わんとの撮影オフショットを公開した。

参考：『ばけばけ』ヘブンの「ジゴク！」ふたたび サワ×庄田が“名士夫婦”となって再登場

投稿では衣装姿の2ショットとあわせ、「おサワさんと庄田、夫婦になりました！！」と劇中での展開を報告。第23週で描かれたサワと庄田の結婚を受けてのもので、濱は「今朝もご覧頂いた皆様、ありがとうございます！」「そして、円井さんとあさイチ嬉し楽しすぎました！」と同日放送の『あさイチ』に円井とともに出演したことも明かした。2人が『あさイチ』のキャスト陣の似顔絵イラストが飾られたボード前でのショットも投稿された。

あわせて、『ばけばけ』公式Instagramからもオフショットが公開された。1枚は、トキ役の髙石あかりと梶谷役の岩崎う大による2ショット。キャプションでは「久しぶりの梶谷さんと撮影後のオフショット」と添えられ、「あいかわらず事件を探している梶谷さんですが、あの騒動の後、どうやら梶谷さんの立場にも心にも変化があったようです」と、劇中での梶谷の心境の変化を匂わせた。

もう1枚は、円井わんと濱正悟による衣装姿の2ショットで、「思いもよらぬ場所でサワと再会したトキはびっくり！おめでとうが多すぎる～！！」「夫婦になった二人のオフショットをお届けします」と、サワと庄田の結婚を祝福するコメントが寄せられた。（文＝リアルサウンド編集部）