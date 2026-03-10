「彼の未来にはベティスが存在している。そのときが来れば必ず実現するだろう」 F・ルイスの代理人が“古巣復帰”を語る

「彼の未来にはベティスが存在している。そのときが来れば必ず実現するだろう」 F・ルイスの代理人が“古巣復帰”を語る