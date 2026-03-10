侍27歳右腕は「無双している」…近鉄OB佐野慈紀氏がリリーフの“切り札”を考察「初めて見るバッターはあのフォークに対応できない」【WBC】

種市は今季がプロ10年目と節目の年ともなる(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は第6回WBC1次ラウンドを3連勝で1位通過。米マイアミで現地14日に行われる準々決勝に駒を進めることになった。

近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は侍ジャパンの救援陣に独自の考察を加えている。

7日の韓国戦でWBC初出場初登板で3者連続三振の快投を演じ、勝利投手になった種市篤暉はオーストラリア戦でも2−1の8回にマウンドに登場。

先頭のケネリーを145キロのスプリットで三振を奪うと続くバザーナにもスプリットで遊ゴロ、あっという間に2アウトとすると最後はミードを高め154キロのストレートで空振り三振、2試合連続の三者凡退としっかり結果を残した。

今大会がWBC初見参、安定したピッチングを佐野氏も大絶賛する。

「フォークの抜けがほとんどないじゃないですか。真っ直ぐもそれなりに強いですし、角度のある真っ直ぐから同じ軌道でしっかり落ちる。やっぱり初めて見るバッターはあのフォークにちょっと対応できないでしょうね」と持ち味のフォークの完成度を称える。

種市は韓国戦、オーストラリア戦の2試合に登板、被安打0、奪三振5、奪三振率は脅威の22.50を誇る。