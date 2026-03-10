原油価格の高騰で日本人の生活にも影響を及ぼしているイラン情勢。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、トランプ大統領は「まもなく終結する」との認識を示しました。

【写真を見る】「石油止めるなら20倍攻撃」ホルムズ海峡めぐりイランに警告 トランプ大統領“原油小幅な上昇”と主張もNY市民「いまは本当に異常」

アメリカ トランプ大統領

「我々はこの作戦に携わっていることを誇りに思う。まもなく終結するだろう」

9日、「イランの軍事力を完全に殲滅した」と成果を誇示したトランプ大統領。“大幅に前倒しして作戦が進んでいる”と強調しました。ただ、記者から「今週終結するか」と問われると、「非常に近い時期だ」と述べるにとどめ、具体的な日程には言及しませんでした。

また、イランの新たな最高指導者にハメネイ師の次男・モジタバ師が就任したことについては、「失望した。同じ問題が繰り返されるだけだ」と強い不満を示し、現体制から別の人物が起用されるべきだとの考えを示しました。

一方、中東の石油輸送の要衝ホルムズ海峡についてはSNSで…

アメリカ トランプ大統領

「もしイランがホルムズ海峡の石油の流‌れを止めるようなことをすれば、これまでより20倍激しい攻撃を受けるだろう」

と、警告しました。

この日、トランプ氏は機雷の探査を進めるなどしてホルムズ海峡の安全を維持する姿勢を強調。中東地域が不安定化し原油価格が上昇したことについては、「予想よりも小幅な上昇に留まった」と主張しましたが…

記者

「NY市内のガソリンスタンドですが、店頭での小売価格は先月に比べて15%急上昇しています」

全米のレギュラーガソリンの平均価格は1週間で16%も値上がりしています。

利用客

「最近は満タンにしないで半分で止めることもあります。財布の中身次第ですね。いまは本当に異常です」

9日のニューヨーク市場では、トランプ大統領の発言などから中東の混乱が早期に収束するとの期待感が広がり、前日1バレル＝120ドルに迫ったWTI原油先物価格が一時、40ドル近く下落しました。

ただ、収束に向けた明確な兆しは見えておらず、予断を許さない状況が続いています。