¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¾åºä¤¹¤ß¤ì¤¬¶¸¸×¤È²½¤·¤Æ¿·½É¹âÅç²°Á°¤Ç¹ÃÅÄÂåÉ½¤ò½±·â¡¡Î¾¹ñÂç²ñ¤Ë»²ÀïÍ×µá¤·¡Ö¥Ï¥¿¥ê¥Ï¥¿¥Þ¥¿¡Ä¡×
¡¡À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¿·½É¹âÅç²°¤ÇÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹ÃÅÄÅ¯ÌéÂåÉ½¡Ê£µ£µ¡Ë¤ò½±·â¡££²£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ»²Àï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
à¿·½É¹âÅç²°Á°½±·â»ö·ïá¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¹ñÂç²ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¿ÀÖ¿»Ö²»¤¬Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÖ¿¤¬¼«¤é¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡ÖºÆÀ¸¡×¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ò½ª¤¨¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÖ¿»Ö²»Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ÎÊý¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÃÅÄÂåÉ½¤Ë¡¢¿¿¤Ã¹õ¤¤¥µ¡¼¥Ù¥ë¤¬Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¡¼¥Ù¥ë¤Î¼ç¤³¤½¤¬¾åºä¤À¡£¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤¿¹ÃÅÄÂåÉ½¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤È¡Ö¥Ï¥¿¥ê¥Ï¥¿¥Þ¥¿¡¢¥Ï¥¿¥ê¡¢¥Ï¥¿¥Þ¥¿¡Ä¡×¤È¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éà¶¸¸×á¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥·¥ó¤ÎÇ¡¤¯¥µ¡¼¥Ù¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë²¥ÂÇ¡£¤³¤ÎÁû¤®¤Ë¡¢£±£¹£·£³Ç¯¤Ë¥·¥ó¤¬¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö¿·½É°ËÀªÃ°Á°½±·â»ö·ï¡×¤òÃÎ¤ë¿Í¤âÃÎ¤é¤Ì¿Í¤â»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡¡»öÂÖ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÇÄ°®¤·¤¿¹ÃÅÄÂåÉ½¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ù¥ë¹¶·â¤ÇÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ëµé²¦¼Ô¤À¡ª¡¡£³·î£²£¹Æü¡¢Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¹ÃÅÄ¡ª¡¡»ä¤ò½Ð¤»¡ª¡×¤È¡¢Ã¤Ì¦¥ê¥«¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ëµé²¦ºÂ¤ò½ä¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ´Öº¹Æþ¾ì¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ó¤ÊµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤©¡Á¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÅÄÂåÉ½¤Ë¾åºä¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤À¡ª¡¡½Ð¤»¡¢¹ÃÅÄ¡ª¡¡ÀäÂÐ¤ËÊÖ¤»¡ª¡¡¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥µ¡¼¥Ù¥ë¤ÇÄÉ·â¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¹ÃÅÄÂåÉ½¤«¤é¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åºä¤ÏºòÇ¯£´·î¤Ë¥¿¥Ê¥Ü¥¿Åª¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·£±Æü¤â¤â¤¿¤º¤Ë´ÙÍî¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤â»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ»²Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¾×·â¤Îà¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£