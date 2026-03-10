2児の母・石川梨華、野菜たっぷりガパオライス＆コンソメスープの昼食公開「目玉焼きが食欲そそる」「彩りが美しい」の声
【写真】41歳元モー娘。「ヘルシーで美味しそう」目玉焼き乗った野菜たっぷりガパオライス
◆石川梨華、野菜たっぷりガパオライス公開
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」「ガパオライスとコンソメスープ」とつづり、昼食を公開。雑穀米に黄身が美しい目玉焼きが乗せられた野菜たっぷりのガパオライスプレートと、キャベツ、人参などが入ったコンソメスープが並んでいる。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「目玉焼きが食欲そそる」「ガパオ作ったことないけど真似したい」「彩りが美しい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
