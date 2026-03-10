しずる池田一真、コンビ組んでいた人気歌手とは「次にあいつを見たのが渋谷の大画面」解散理由＆コンビ名明かす
【モデルプレス＝2026/03/10】お笑いコンビのしずるの池田一真と純が9日、TBS系「バナナマンのしらバナ！」（深夜0時26分〜）に出演。池田が、一時期コンビを組んでいた人気歌手を明かす場面があった。
◆池田一真、一時期コンビを組んでいた人気歌手
しずるが結成された経緯について、純は「僕ら、吉本の東京NSC9期生で別々で入って。最初はお互い違うコンビを組んでたんですけど、池田は池田でゴールデンボンバーの鬼龍院翔と（組んでた）」と、池田がヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーの鬼龍院翔とコンビを組んでいたことを告白。池田は「チョコサラミっていうコンビで」とコンビ名を明かし「（チョコサラミを）解散して1年くらい経って芸人を辞めたって聞いて、次にあいつを見たのが渋谷の大画面。（鬼龍院が）歌ってるのを見て『うわ、しくった』って」と当時の心境を振り返った。また、鬼龍院とのコンビを解散した理由について「仲違いっていうよりも鬼龍院がネタ作ってたのが不服で。それがウケてて」と格差を感じていたことなどを語っていた。
◆しずる、一度解散していた
さらに、純は「デビュー1年目の4月〜5月くらいで解散してるんですよ」と口に。「コンビで何してもムカつく時期ってあるじゃないですか。それが半年ぐらいですぐきて。ネタ合わせするたびに、僕が言うことも池田が言うこともお互い『うーん』みたいな」「池田が機嫌が悪くなるときに特徴があって、白目がなくなる、全黒になる。それが怖くて『こいつとこの先何年もやっていくの無理だな』」と振り返った。再結成した経緯については「結局お互い誰とも組まないし、ピンでも何の評価も上がらない。『コンビじゃないと厳しいな』って思ってたら池田から連絡があって」と伝えていた。（modelpress編集部）
