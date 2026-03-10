「原神 エウルア 波沫のワルツVer.」

楽天ブックスは、3月4日より開催しているセール「楽天スーパーSALE」にて、フィギュアやスタチューなどのホビー商品をセール価格で販売している。セール期間は3月11日1時59分まで。

今回楽天ブックスの「楽天スーパーSALE」では、「原神 エウルア 波沫のワルツVer.」「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ 裏の裏番長？」「崩壊：スターレイル 丹恒・飲月」のスケールフィギュアのほか、「シン・仮面ライダー」のスタチュー「プレミアムマスターライン 仮面ライダー」や、ミニカー「Model1 1/64 ホンダ シビック タイプR（FD2） チャンピオンホワイト」などのホビー商品がお買い得になっている。

また「楽天スーパーSALE」では、エントリー&5,000円以上の購入で、ポイントが2倍になるキャンペーンを行なっているほか、本日3月10日の0の付く日は、特設ページからエントリーして、楽天カードで購入すると、ポイントが＋3倍になるキャンペーンも行なっているため、さらにお得に購入することができる。

「シン・仮面ライダー プレミアムマスターライン 仮面ライダー」

「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ 裏の裏番長？」

「崩壊：スターレイル 丹恒・飲月」

「Model1 1/64 ホンダ シビック タイプR（FD2） チャンピオンホワイト」

