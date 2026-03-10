「原神」や「シン・仮面ライダー」のフィギュアなどがお買い得！ 「楽天スーパーSALE」3月11日まで開催中0の付く日はポイントが更にお得
【楽天ブックス：「楽天スーパーSALE」】 開催期間：3月4日20時～3月11日1時59分
「原神 エウルア 波沫のワルツVer.」
楽天ブックスは、3月4日より開催しているセール「楽天スーパーSALE」にて、フィギュアやスタチューなどのホビー商品をセール価格で販売している。セール期間は3月11日1時59分まで。
今回楽天ブックスの「楽天スーパーSALE」では、「原神 エウルア 波沫のワルツVer.」「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ 裏の裏番長？」「崩壊：スターレイル 丹恒・飲月」のスケールフィギュアのほか、「シン・仮面ライダー」のスタチュー「プレミアムマスターライン 仮面ライダー」や、ミニカー「Model1 1/64 ホンダ シビック タイプR（FD2） チャンピオンホワイト」などのホビー商品がお買い得になっている。
また「楽天スーパーSALE」では、エントリー&5,000円以上の購入で、ポイントが2倍になるキャンペーンを行なっているほか、本日3月10日の0の付く日は、特設ページからエントリーして、楽天カードで購入すると、ポイントが＋3倍になるキャンペーンも行なっているため、さらにお得に購入することができる。
「シン・仮面ライダー プレミアムマスターライン 仮面ライダー」
「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ 裏の裏番長？」
「崩壊：スターレイル 丹恒・飲月」
「Model1 1/64 ホンダ シビック タイプR（FD2） チャンピオンホワイト」
