妊娠をきっかけに変わっていく女性を描く、綿矢りささんの最新作『グレタ・ニンプ』が話題だ。ぶっ飛んだ展開も去ることながら、その様子をさまざまなフォントを駆使して描いていることも読者を魅了している。人々を楽しませる『グレタ・ニンプ』を文学YouTuberのベルさんはどう読んだのか？

【本の内容】

物語は、長く不妊治療をしていた妻・由依が妊娠をきっかけに外見も内面も豹変した夜から始まる。どんどん過激になっていく妻に夫の俊貴は戸惑うが……。本文では所々、由依や俊貴の言葉がさまざまな書体（フォント）や大きさで表現されている。

振り返れば、我こそグレタ・ニンプなり

大好きな綿矢りさが妊娠をテーマにした新作を出すと知り、ちょうど3人目を妊娠中の私は飛びついた。しかし書影を見て固まる。パンク系珍ファッションの妊婦が頭に妊娠検査薬を2本差し、マタニティマークをかじっているではないか。何がどうしてこうなった…確認しなければ！

『グレタ・ニンプ』は、長い不妊治療の末に妊娠した妻・由依が突如、紫の坊主頭で悟空口調の社会活動家に豹変する妊婦コメディだ。由依の奔放さと夫の謎の順応ぶりが笑いを生んでいる。

読書中、夫が横から覗いてきたので概要を話す。「ぶっ飛びすぎでしょ？」共感を求めたのだが、「いやでも1人目の時、お風呂を勧めただけなのに、君は着衣のまま湯船にダイブしてメロイックサインしてたよ」と返された。ああ、つわりで入浴できなかったあの夜を思い出してしまった…他人事だと笑っていたのに、我こそグレタ・ニンプなり。妊娠前後の変化、男性目線ではこう見えてもおかしくないかも（？）。

【プロフィール】

ベルさん（文学YouTuber）／書評動画の投稿を中心に活躍。2児の母。宇都宮市在住。

※女性セブン2026年3月19日号