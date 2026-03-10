【ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー 1/2 Scale ボーナス版】 2027年7月～10月頃 発売予定 価格：439,890円 販売数量：300

プライム1スタジオは、スタチュー「ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー 1/2 スケール」を2027年7月から10月頃に300個限定で発売する。価格は439,890円。本日3月10日より予約受付を開始した。

同社のハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつ「レガシーミュージアムコレクション」より、「ジュラシック・ワールド／炎の王国」に登場する、「ブルー」の1/2スケールスタチューが登場。全長117cmに迫るビッグサイズで立体化されている。

知性が宿る目は、奥行きあるレイヤー構造を追求。縦長の瞳孔や光の反射まで丁寧に再現し、想いを伝える眼差しが表現されている。全身に刻まれた鱗や皮膚のしわも、生物のランダムなテクスチャーを造形。マットとグロスを巧みに使い分けた彩色により、肌の潤いと乾燥、その質感差を際立てている。背中のラインも彩度やムラ感にこだわり、映画の色を実現している。

また、森をイメージした特製ベースも、ビッグサイズならではの高精細な造形で制作。精密に作り上げた岩肌や植物が、再会と別れの舞台を彩る。

ボーナス版には、足跡を刻んだロゴスタンドが付属する。日本国内での取り扱いは、プライム1スタジオオンラインストアのみとなっている。

ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー 1/2 Scale ボーナス版

2027年7月～10月頃 発売予定

価格：439,890円

販売数量：300

【ボーナス特典：足跡ロゴスタンド】

【製品概要】

シリーズ：「ジュラシック・ワールド／炎の王国」

フォーマット：レガシーミュージアムコレクション

サイズ：1/2スケール 88cm×117×104cm（高さ×幅×奥行）／足跡ロゴスタンド 31×25×13cm（高さ×幅×奥行）

重量：24.3kg

素材：ポリストーン（一部に別素材使用）

【製品仕様・付属品】

・特製ベース

・ボーナス特典：足跡ロゴスタンド

(C)UCS LLC and Amblin