映画「ジュラシック・ワールド／炎の王国」から、「ブルー」が1/2スケールでスタチュー化！ 迫力の全長117cmで登場
プライム1スタジオは、スタチュー「ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー 1/2 スケール」を2027年7月から10月頃に300個限定で発売する。価格は439,890円。本日3月10日より予約受付を開始した。
同社のハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつ「レガシーミュージアムコレクション」より、「ジュラシック・ワールド／炎の王国」に登場する、「ブルー」の1/2スケールスタチューが登場。全長117cmに迫るビッグサイズで立体化されている。
知性が宿る目は、奥行きあるレイヤー構造を追求。縦長の瞳孔や光の反射まで丁寧に再現し、想いを伝える眼差しが表現されている。全身に刻まれた鱗や皮膚のしわも、生物のランダムなテクスチャーを造形。マットとグロスを巧みに使い分けた彩色により、肌の潤いと乾燥、その質感差を際立てている。背中のラインも彩度やムラ感にこだわり、映画の色を実現している。
また、森をイメージした特製ベースも、ビッグサイズならではの高精細な造形で制作。精密に作り上げた岩肌や植物が、再会と別れの舞台を彩る。
ボーナス版には、足跡を刻んだロゴスタンドが付属する。日本国内での取り扱いは、プライム1スタジオオンラインストアのみとなっている。
ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー 1/2 Scale ボーナス版
2027年7月～10月頃 発売予定
価格：439,890円
販売数量：300
【製品概要】
シリーズ：「ジュラシック・ワールド／炎の王国」
フォーマット：レガシーミュージアムコレクション
サイズ：1/2スケール 88cm×117×104cm（高さ×幅×奥行）／足跡ロゴスタンド 31×25×13cm（高さ×幅×奥行）
重量：24.3kg
素材：ポリストーン（一部に別素材使用）
【製品仕様・付属品】
・特製ベース
・ボーナス特典：足跡ロゴスタンド
(C)UCS LLC and Amblin