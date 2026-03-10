「週刊ポスト」では震災の3か月後からノンフィクション作家・稲泉連氏による連載『復興の書店』を掲載した。現在は復興住宅の1階にある店舗で営業する岩手県釜石市の桑畑書店を、稲泉氏が再び訪ねた。

【写真】桑畑書店が復興住宅の1階に現在の店舗を構えたのは2017年7月。被災後は8坪のプレハブで営業

＊ ＊ ＊

釜石駅から歩いて15分。市街地の中心部の通り沿いに「桑畑書店」はある。

店に入ってすぐの新刊台に話題書が並び、その横に岩手県ゆかりの本のコーナーが作られている。

棚は決して広くはない。しかし、その品ぞろえには丁寧な目配せが効いており、「ベストセラーや話題書をきちんと並べたい」と言う店主・桑畑眞一さんの思いが伝わってくる。

震災前、70坪に20坪のホールを備えた店舗は、15年前に津波で全てが失われた。だが、桑畑さんは得意先の台帳を瓦礫の中から見つけ、それを頼りに雑誌や本の配達を再開した。

「あの台帳がなければ、本屋をやめていたかもしれませんね」

再出発となった8坪のプレハブの仮設店舗にも、以前の得意客が足を運んだ。

「前の店のお客さんがそうやって仮設の店にも来てくれた。それが力になりました。それに今の16坪の店に移ってからも、新しいお客さんが少しずつ増えていきました。だから、僕は本屋を続けるしかなかったんですよ」

地元作家の出版記念イベントやビブリオバトル、トークイベントも積極的に開いてきた。

雑誌の売り上げは落ち込み、書店を取り巻く環境は厳しい。

それでも──と桑畑さんは言う。

「その時その時に、やれることをやっていくしかない。お客さんに迷惑かけないようにするには、続けるのが一番。継続は力だと思いますから」

取材・文／稲泉連（ノンフィクション作家） 撮影／公文健太郎

※週刊ポスト2026年3月20・27日号