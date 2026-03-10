日本たばこ産業（JT）が、加熱式たばこ「Ploom（プルーム）」専用スティックブランド「EVO（エボ）」で実施していた"新銘柄投票キャンペーン"の結果を発表した。それを受け、4銘柄の候補の中から「エボ・サクラ・レギュラー」を、2026年4月6日より順次発売することを明らかにした。

【写真】全国販売が決まったPloom専用「エボ・サクラ・レギュラー」

今回の全国発売は、2026年1月22日から2月28日まで実施されたユーザー参加型投票キャンペーンの結果に基づくもの。同キャンペーンでは、先行販売されていた4銘柄の中から、全国発売される銘柄をユーザー投票によって決定するとされていた。

3月10日に東京・銀座の「Ploom Shop銀座店」で行われた『「EVO」投票キャンペーン結果および全国発売フレーバー発表会』では、集計の結果、「エボ・サクラ・レギュラー」が第3位になったと発表。1位および2位の銘柄に次いで多くのユーザーから支持を得ていて、1〜3位の銘柄の得票数はかなり拮抗していたという。

JTがまず3位の「サクラ」を最初の全国発売銘柄として選定したのは、これから全国的に桜のシーズンを迎えるにあたり、春を感じさせるフレーバーである「サクラ」を最初に全国に届けることが市場のニーズに合致すると判断されたからだ。

なお投票結果で1位・2位だった銘柄についても、今後順位が発表され、全国発売される予定だという。

「エボ・サクラ・レギュラー」は、口当たりの滑らかな香り高いブレンドで、華やかな香りが立ち上がった後に重なる、ほのかなフローラルの香りが特徴だという。販売価格は、20本入り580円（税込）。なお、加熱式たばこへの課税方式見直しに伴う価格改定により、エボシリーズ全銘柄は2026年4月1日より一律580円で販売されることとなっており、「サクラ」もその改定価格での全国登場となる。

今回の投票結果発表と合わせ、Ploomブランドのデバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」から、リミテッドカラーシリーズの第5弾となる「フューシャフレア」が数量限定で発売されることも発表された。鮮やかなフューシャピンクが印象的なデバイスで、持つ人の日常に彩りと煌めきを添えたいという想いから生まれたという。2026年3月10日よりCLUB JTオンラインショップとPloom Shopなどで先行発売され、3月17日からは全国のコンビニなどで順次発売される。

季節を感じさせる「サクラ」フレーバーの全国展開と、華やかな限定カラーデバイスの投入により、JTはこの春の加熱式たばこ市場でユーザーの多様な嗜好に応えて攻勢を強めていくことになりそうだ。