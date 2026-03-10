3月6日からついに始まった「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」。連覇を狙う侍ジャパンは、1次ラウンド・プールCで3戦3勝（3月9日現在）と好スタートを切っている。

【写真を見る】ファミリーで帰国した大谷がベビーカーを持ち上げる姿。ドジャースでの試合後、真美子さんが待つ部屋をノックする大谷の様子

チームの強さを支えるのはやはりこの男、ドジャースの大谷翔平（31）だ。スポーツ紙記者が語る。

「初戦の台湾戦、最初の得点として大谷が満塁ホームランを叩き込んだことで、チームの緊張がほぐれて一気に勢いに乗れた。3試合で打率.556、2本塁打を記録しており絶好調で、すでに大会MVPの筆頭候補です。

今大会では年下の選手も多く、北山亘基（日本ハム・投手）に盛り上げ役を託すなど、チームをまとめる役割も担っている。これだけ注目されるなかで平然と結果を残すのはさすがの一言で、チームに与えている影響は計り知れません」

常に周囲の期待以上の成績を残す大谷。普段プレーするロサンゼルスとは異なる環境だが、大谷はグラウンド外でいつもと変わらないルーティンを守っているという。球界関係者が語る。

「今回の東京ドームでの連戦にあたって、侍ジャパンは東京ドームからほど近い高級ホテルを抑えており、メンバーのほとんどはそこに宿泊しています。

一方の大谷は、ホテルには宿泊していない。都内にある自宅に毎試合後帰宅しているようです」

大谷といえば、試合後の"即帰宅"で知られる。ドジャースでも試合後20分ほどで球場を後にする大谷の姿が度々見られてきた。

「ホテルにいれば当然食事や送迎などのサポートを受けられるワケですが、大谷選手はチームメイトが滞在するホテルではなく自宅で過ごすことを選んだようです。

今回のWBCで、大谷は妻の真美子さんと娘さんをともなって帰国している。ドジャースでの試合後と同じように、帰宅して家族とゆっくり過ごすことが、大谷のパワーの源になっているのでしょう」

初戦の試合終了後のヒーローインタビューでは「早く帰ってゆっくり寝てまた明日に備えたいと思います」と話し、試合終了後25分ほどで球場を後にした大谷。超人的な活躍を支えるのは、まさに家族のようだ。