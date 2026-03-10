フリーアナウンサーの中村仁美（46）が10日、自身のインスタグラムを更新し、夫のお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）と今月8日に結婚15周年を迎えたことを報告した。

2人は2011年3月に結婚し、12年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男が誕生した。

「先日…結婚記念日でした」と書き出し、5本のろうそくが立ったホールのフルーツケーキの画像を投稿。「15年!?と、お互いに笑ってしまいました 気がつけば、です」と時の流れを実感したことを明かした。

そしてハッシュタグを付けて「#3月8日」「#結婚記念日」「#なかなか5人集まらない」「#夜にケーキでお祝い」と投稿。「#プレートがシンプルすぎる件」とケーキに乗せられた「祝15年」のプレートにツッコミを入れた。

フジテレビ時代の同期・フリーアナウンサーの中野美奈子から「おめでとう だんだん、いろいろシンプルになるよねー。ケーキ美味しそう」とコメントが届くと、「デコレーションと比べて、シンプルすぎるでしょ」と大笑いの絵文字で返信。フォロワーからも祝福のコメントが続々と届き、「ご結婚記念日おめでとうございます 素敵なご夫婦です」「大好きなお二人、ご結婚されてもう15年も経つのですね」「なんだかんだ 仲良しですね」などの声もあった。