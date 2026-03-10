キム・ヘユン、大阪での来日ファンミーティングが中止「諸般の事情」 『ソンジェ背負って走れ』『今日から“ニンゲン”に転身しました』出演
韓国の俳優キム・ヘユンが16日に大阪で開催予定だった来日公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』が、中止となったことが発表された。
【写真】ビョン・ウソク＆キム・ヘユンの胸キュン“青春”ショット
株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX）のサイトでは「2026年3月16日（月）に開催を予定しておりました、『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』大阪公演につきましては、主催者側の諸般の事情により、やむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告。
続けて「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、払い戻しについて案内している。
同公演はキム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりに来日公演。韓国・ソウルを皮切りにスタートし、3月13日に神奈川・やまと芸術文化ホール、16日には大阪・松下IMPホールにて開催されることが発表されていた。
“ラブコメの女王”と称賛されるキム・ヘユンは、ドラマ『SKYキャッスル』や『偶然見つけたハル』などで確かな存在感を放ち、日本でも一大ブームを引き起こしたドラマ『ソンジェ背負って走れ』ではヒロインのイム・ソルを熱演し、大きな話題を呼んだ。さらに、現在Netflixにて配信中のドラマ『今日から“ニンゲン”に転身しました』では、MZ世代の九尾狐“ウンホ”を演じ、これまでにない新たな一面を披露し、相手役のロモンとの相性抜群のケミでも注目を集めている。
