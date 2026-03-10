スピードスケートの郄木美帆選手が、世界選手権を終えて帰国し、インタビューに応じました。

この大会を最後に現役引退を表明していた郄木選手。2日間にわたって長中短距離の4種目の総合で争うオールラウンド部門を滑り終え、総合3位で幕を下ろしました。

ラストレースを終えた郄木選手は、「まだ実感がわかないところはある」と話します。「いつものシーズン終わったなという感覚もあるが、普段は今後練習が始まるまでに何をすべきかを考えるので、それがないゆったりした時間が流れていることに違和感を感じる不思議な気持ちを抱えています」と率直な心境を明かします。

さらに今大会を振り返り、「今回の選手権は今まで以上に厳しい戦いになるなと感じていたので、あまり滑ってこなかった長距離にどのように挑むかを2週間かけてコーチ達と話し合いながらつくっていく流れで、すごく楽しかったなと思います」と語りました。

現役生活に区切りをつけることを表明した後に臨んだ今大会は「自分らしいレースだった」と振り返ります。郄木選手は、「決めるところはしっかりでき、今できる中で最大限の滑りができた。最後に滑る1500メートルで（自分らしいレースが）できたことが一番うれしかった」と笑顔も見せました。

5000メートルのレース後には“生きる伝説”とも紹介された郄木選手。試合直後について「最後のレース終わった後のあの時間は自分にとってこれからの人生で特別なものになると感じています」と思いを噛みしめます。

さらに、今回の世界選手権について「自分の中で最後まで挑み続けなければ4本滑れない大会でもありますし、最後の最後まで戦うことを味わわせてくれた大会でもあったので、この大会を滑ると決めてよかったと思っています」と話しました。

現役引退については「話していると悲しくなってきてしまう」という郄木選手。「自分の中で最後の大会を終えたことに対しての気持ちをどう言葉にしていいのだろうという思いがある」と複雑な心境を明かしつつ、「試合後にいろいろと考えていたことを少しずつ形にできたら」と話しました。