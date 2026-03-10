千葉県印西市の駅前データセンター（ＤＣ）建設を巡り、隣接マンションの住民らが５日、県の指定機関が行った建築確認は違法だとして、取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。

ＤＣの実態は、市の地区計画で建築が認められていない工場か倉庫であると主張。白井市のＤＣ建設についても同種の訴訟が起こされている。原告らは「事務所」として建設されることが多いＤＣを「建築基準法上、実態に即して定義すべきだ」と訴えている。（木村透）

訴えを起こしたのは、「タウンセンター地区の活用について考える会」の谷川宗和さん（５３）ら１０人。

訴状によると、建築確認の検査機関として県から指定された「日本ＥＲＩ」（東京都）は１月２７日、駅前ＤＣについて、建築基準法に適合しているとして建築確認の処分を出した。

原告側は、非常用発電機などを備え、大量の重油を貯蔵するＤＣの実態は工場であり、データや機器を保管する観点からは倉庫に該当すると主張。建築基準法に基づいて市が定めた駅前地区の地区計画では建築が認められておらず、建築確認は違法で、取り消さなくてはならないとしている。

谷川さんらは５日に千葉市中央区の県弁護士会館で記者会見し、「駅前や住宅地にＤＣを建てることができる状況にあるのは、建築基準法で適切に区分されていないためだ。行政の慣例として『事務所』などと扱われてきた。法の未整備を放置しないでほしい」と語った。

被告の日本ＥＲＩは「訴状が届いてから対応を検討する」としている。

原告代理人の及川智志弁護士（６０）は、白井市のＤＣ建設計画についても、原告として市を相手取り、事業者への開発行為の許可取り消しを求める訴訟を起こしている。２月２７日には千葉地裁で第１回口頭弁論が開かれた。

及川氏や近隣住民は同日の記者会見で、「工事が始まって振動で家が揺れ、土ぼこりで窓が開けられなくなっている」と訴えた。

◇

１９５０年施行の建築基準法には近年登場したＤＣの記述はなく、立地の規制が緩い「事務所」として建設されることが多い。

デジタル時代の社会基盤としてＤＣの需要は高い。地盤が強固で、東京にも近い印西市や白井市に相次いで進出してきた。だが、開発が進むにつれ、首都圏に建設に適した場所は減少。住宅街に近接した場所に建設が計画され、住民が反発する事態が増えた。県内では柏市や流山市、東京都内では昭島市、日野市などで反対運動が起きている。

及川氏は二つの訴訟について、「最大の争点はＤＣの定義は何かということ。法の不備で多くの人が苦しんでいる。時代に即し、建築基準法にＤＣの定義を明記すべきだ」と訴えている。