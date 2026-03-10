アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、元女子マラソン日本記録保持者の野口みずきさん（47）が、東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。田中希実（26＝ニューバランス）のマラソン挑戦を熱望した。

田中は10日の名古屋ウィメンズマラソンで15キロまでペースメーカー（PM）を務めた。ロードでのPMは初だが、2時間20分前後のペースを想定して第1グループを引っ張り、10秒ほどの誤差で走りきった。

野口さんは「凄いきっちりとイーブンのペースで引っ張ってくれました」と、その走りを称えた。

強風で、方向が変わる度にその影響を受けるPMとしては難しい条件だった。

先頭を追う第1放送車に乗っていた野口さんは、田中の走りがよく見えたといい、「全然体幹がブレてなかった。横風、向かい風、風が舞っている中、後ろで引っ張ってもらった選手がバランスを崩す中、彼女だけは上下動もなく、これが強さだなと思った」と、称賛した。

そして、「どうだろう。ロード経験して、マラソン挑戦したり、しないかな？走りませんか？期待したいですね」と、願望を明かした。