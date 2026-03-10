◇プロ野球オープン戦 巨人2-2ソフトバンク(10日、宇部)

この日行われたソフトバンクとのオープン戦は、2-2で引き分けました。

巨人はこの日、ドラフト1位左腕の竹丸和幸投手が先発登板。初回からソフトバンク打線を2者連続三振に切って取ります。

すると2回、2アウトから甲斐拓也選手が2ベースヒットを放つと、門脇誠選手もヒットで続き、ランナー1・3塁のチャンスを作ります。すると石塚裕惺選手がソフトバンク・東浜巨投手からライト前へタイムリーを放ち、先制に成功します。

竹丸投手は5回80球を投げ、被安打5、奪三振7、無失点の好投で、オープン戦7イニングで防御率0.00をキープしています。

さらに1点をリードする6回には、1アウトから中山礼都選手がショートへの内野安打で出塁すると、甲斐選手の打席で盗塁を成功させ、2アウト2塁のチャンスを作ります。すると門脇選手がレフト前にタイムリーを放ちリードを2点に広げました。

しかし、6回にマウンドへ上がった森田駿哉投手が7回も回をまたぐと、先頭の栗原陵矢選手へヒットを許します。続く打者をセンターフライに打ち取るも井上朋也選手に四球を与えランナー1・2塁に。続いてショートゴロに抑え2アウト2・3塁としましたが、渡邉陸選手に2点タイムリー2塁打を打たれ試合を振り出しに戻されます。

その後は両軍チャンスを作れず2-2で引き分けとなりました。