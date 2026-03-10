「葉っぱを浮かべるとよく水を飲むらしいと聞きやってみたら永遠にキャベツ掬いしてる」



【動画】「キャベツすくい」をする猫さん

愛猫たちに水分補給を促そうと考えた飼い主さんは「葉っぱを浮かべるとよく水を飲むらしいと聞き」、キャベツの葉を小さくちぎったものを猫ちゃん用の自動給水器に浮かべますが、「やってみたら永遠にキャベツ掬い（すくい）してる」姿を見ることになってしまいます。



しかし、ふわふわの前足で「キャベツ掬い」する姿は何とも可愛らしく、飼い主さんがその様子を映した動画を自身のXアカウント（@nekokawaii1214）で投稿したところ、記事執筆時点で「7.5万件」もの「いいね」がつきました。



「お手手が可愛すぎてそれどころではない」

「たのしいね よかったね、ねこ」

などと、猫ちゃんへの呼びかけや



「FF外で失礼ですが…

水面に物を浮かべると猫が水を飲むようになるうんぬんは猫が水面を認識できていない時の対処法なので、頻度は少ないがそれでも定期的に飲んでくれる猫には効果が薄いような……？

私も猫飼いなので心配わかります…

お水もっと飲むようになってくれるといいですね！」

「うちの猫夏に水飲んでほしくて冷たくしたら飲むかな？って氷浮かべたらずっとチョイチョイしてました」

「私の愛猫、ココロニャンはあったかいお湯をあげると喜んで沢山飲んでくれます」

などと、飼い主さんへの共感、自身の体験をシェアする声も届いています。



夢中になって「キャベツ掬い」をしていた猫ちゃんのお名まえはチャイくんといいます。元保護猫さんのチャイくんは同時期にそろって引き取られた妹猫のラテちゃんとともに暮らしています。とてもよく似た2匹を見分けるコツは、飼い主さん曰く、「一回り大きくて、顔の白い毛が左の頬だけで、お鼻が茶色で両前足に模様がある」のがチャイくんで「一回り小さくて、額まで白い毛が広がっていて、お鼻がピンクで両前足が白い」のがラテちゃんです。



話題になった動画に続けて、「キャベツ掬い」をするチャイくんの横に来て、水面の様子を見つめるラテちゃんの写真も投稿した飼い主さんに動画撮影時のことをくわしくお聞きしました。



予想外、しかしキャベツを掬う姿が可愛くて

――真剣に「キャベツ掬い」していましたね。



2匹とも最近水を飲む回数が減ってきていたので試しにやってみました。コメントでいただきましたが、本来は「水面を認識できない猫が、浮かべることによって認識できて飲むようになる」とのことで自動給水器では意味がなかったらしく、お皿に入れているお水などで試すといいようです。



――そうだったのですね。「永遠にキャベツ掬いしてる」姿をご覧になったお気持ちは。



水の方ではなくキャベツに興味を持ってしまったので予想外ではありましたが掬っている様子はかわいくて癒されました。



――ラテちゃんも参加を？



先にチャイが遊んでいて、それを見たラテも見に来た時の写真です。遊んでいた時にだいぶ外に出してしまったようで、ラテはただ眺めているだけでした（猫はキャベツを食べていません）。



今後も健康管理を大切に

なお飼い主さんは「その後、キャベツは処分してお水も新しいものに変えました」といい、さらに「（愛猫たちの）健康状態に関わってくるのでお水の量は今後も細かく観察していきたいと思っています」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）