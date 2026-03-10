最安仕様ならではの専用意匠も！

日々の移動手段として欠かせない軽自動車は、時代の変化とともに求められる役割も変わってきました。

かつては維持費の安さや燃費性能が重視される傾向にありましたが、最近ではそれに加えて安全技術やデザイン性、快適装備の充実度まで総合的に比較されるようになっています。

【画像】超イイじゃーん！ これが“一番安い”スズキ新たな「軽ワゴン」の姿です！画像を見る！（30枚以上）

そうしたニーズの移り変わりの中で、長年にわたり支持を集めてきたのがスズキの「ワゴンR」です。

1993年に登場した初代モデルは、当時としては新鮮だったセミボンネットタイプの軽ワゴンというスタイルで市場に現れました。

全体のサイズはコンパクトながら、大人4人が無理なく乗車できる室内空間を確保し、日常生活に寄り添う実用車として評価を高めていきました。その後も改良と進化を重ね、2017年には6代目へとフルモデルチェンジを果たします。

そして2025年12月15日には一部仕様変更が実施され、装備内容や商品力がさらに強化されました。

この改良で特に注目されるのは、安全性能の充実です。衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」が全車標準装備となりました。

単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで検知能力が向上し、これまで以上に幅広い状況に対応します。

交差点で右左折する際に対向車を認識できるようになった点は大きな進化であり、事故が起こりやすい場面での安心感が高まりました。

さらに歩行者や自転車に対しては約5〜80km／hの範囲で作動するため、市街地から幹線道路まで幅広いシーンでドライバーを支援します。

車線逸脱抑制機能や4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイも全グレードに標準化され、基本仕様でも先進技術を体感できる構成となりました。

外観面ではボディカラーの見直しが行われ、「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」が追加されて全8色展開となっています。

デザインは「カスタムZ」と方向性を共有する形へ整理され、従来よりも落ち着きと上質さを感じさせる表情に仕上げられました。

ラインナップの中で価格を抑えた仕様が「ZL（2WD）」です。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mm、ホイールベースは2460mmで、取り回しの良さと室内の広さを両立しています。

フロントグリルにはガンメタリック塗装が施され、フロントバンパーは上級モデルと同じエアロ形状を採用しています。

一方で、サイドやリアには専用エアロパーツは装着されておらず、LEDフォグランプやサイドターンランプ付きドアミラーなども省略されています。足元は14インチのフルホイールキャップ仕様で、実用性を重視した装いです。

内装も機能を優先した仕立てとなっており、ウレタン製ステアリングやボルドーのインパネカラーパネルが特徴です。

フロントドアアームレストやインサイドドアハンドルはブラックでまとめられ、メッキ加飾は用いられていません。

シートリフターやチルトステアリング、ステアリングヒーターは非装備で、アダプティブクルーズコントロールやアイドリングストップも設定されていません。装備を厳選することで価格を抑える方針が明確です。

搭載されるエンジンは660ccのR06D型で、最高出力49PS、最大トルク58Nmを発揮します。

トランスミッションはCVTと5速MTから選択可能です。燃費はCVT車が24.2km／L（2030年度燃費基準80％達成）、5速MT車が25.1km／L（同85％達成）となっており、特に5速MT車はシリーズ内でも優れた数値を示しています。

価格（消費税込み）はCVT車・5速MT車ともに145万7500円で、最上級仕様の「HIBRID ZX（4WD）」185万6800円と比べると約40万円の差があります。

そんなエントリーモデルに対してネット上でもさまざまな声が見られ、「この価格で安全装備が充実しているのはありがたい」という評価がある一方で、「シンプル装備だからこそ長く乗れそう」と堅実さを評価する意見もあります。

また「5速MTが選べるのはうれしい」「最近の軽は本当に進化している」といった前向きな感想も見受けられます。

ほかにも「新色が落ち着いていて好み」「ベーシックモデルでも十分」「燃費25.1km／Lは魅力的」「価格差約40万円は大きい」といった具体的なコメントが寄せられており、多角的な視点から注目されていることがうかがえます。