バスケ界のレジェンド、シャキール・オニールのゴルフはミス続き？ リー・トレビノの楽しい解説付きで動画を公開
米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。3月6日に54歳の誕生日を迎えたバスケットボール界のレジェンド、シャキール・オニール（米国）を祝福。「唯一無二の存在であるシャック（オニールの愛称）、誕生日おめでとう」と記すと、オニールがゴルフを楽しむ姿を動画で公開した。
【動画】ミス続きのS・オニール、ラフからの脱出成功に大歓声！
最初はグリーン上でバスケのフリースローの様にボールを投げると、見事にカップイン。小走りして喜ぶオニールの姿だった。グリーンサイドのラフからのアプローチでは、クラブヘッドがボールの下を潜り抜けてしまったのか、ボールは真上にぴょんと上がるのみ。同じことを2度繰り返してしまうと、ちょっとイラとしたのか大振りしたり、空振りしたりと大苦戦。観客席からも笑い声が起きていたが、5回目にようやく脱出に成功すると大きな歓声が沸き起こっていた。そして最後のティショットではボールのちょっと手前をダフるミスショット。それを横で見ていたリー・トレビノ（米国）は「ビューティフル！」と声をあげたものの、すぐにカメラに向かって池を指さすと「そこに波紋が出来ているよ、見えるかい」とささやく。さらに声を潜めて「彼は22フィートだけ打ったよ」と楽しい解説をしていた。オニールは身長216cm、体重147kgというバスケ選手としても圧倒的な体格とパワーで1990〜2000年代のNBAを支配した伝説的なセンタープレーヤー。ロサンゼルス・レイカーズなど6チームで大活躍し、NBA優勝4回、オールスター出場15回など輝かしい成績を残した。バスケットボール殿堂入りも果たしているレジェンド選手の一人だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ティショットを打つ直前のR・ファウラーに駆け寄る可愛い侵入者は長女マヤちゃん 笑顔で抱き上げ、ダッシュ！
世界ドラコン王者が放つ渾身のドライバーは足を滑らせ“すってんころりん” しかし続く一打で大会新記録の439ヤードを達成！
【動画】ミス続きのS・オニール、ラフからの脱出成功に大歓声！
最初はグリーン上でバスケのフリースローの様にボールを投げると、見事にカップイン。小走りして喜ぶオニールの姿だった。グリーンサイドのラフからのアプローチでは、クラブヘッドがボールの下を潜り抜けてしまったのか、ボールは真上にぴょんと上がるのみ。同じことを2度繰り返してしまうと、ちょっとイラとしたのか大振りしたり、空振りしたりと大苦戦。観客席からも笑い声が起きていたが、5回目にようやく脱出に成功すると大きな歓声が沸き起こっていた。そして最後のティショットではボールのちょっと手前をダフるミスショット。それを横で見ていたリー・トレビノ（米国）は「ビューティフル！」と声をあげたものの、すぐにカメラに向かって池を指さすと「そこに波紋が出来ているよ、見えるかい」とささやく。さらに声を潜めて「彼は22フィートだけ打ったよ」と楽しい解説をしていた。オニールは身長216cm、体重147kgというバスケ選手としても圧倒的な体格とパワーで1990〜2000年代のNBAを支配した伝説的なセンタープレーヤー。ロサンゼルス・レイカーズなど6チームで大活躍し、NBA優勝4回、オールスター出場15回など輝かしい成績を残した。バスケットボール殿堂入りも果たしているレジェンド選手の一人だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ティショットを打つ直前のR・ファウラーに駆け寄る可愛い侵入者は長女マヤちゃん 笑顔で抱き上げ、ダッシュ！
世界ドラコン王者が放つ渾身のドライバーは足を滑らせ“すってんころりん” しかし続く一打で大会新記録の439ヤードを達成！