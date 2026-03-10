LIV離脱のケプカ参戦で2人が滑り込み 今週開幕“第5のメジャー”は出場人数120名→123名へ
＜ザ・プレーヤーズ選手権 事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞LIVゴルフから『復帰メンバー・プログラム』によりPGAツアーへ戻ったブルックス・ケプカ（米国）が、今週開催される“第5のメジャー”「ザ・プレーヤーズ選手権」に出場する。
【写真】マキロイも早速スイッチ！ テーラーメイド新作の顔を激写
ケプカは「全米プロゴルフ選手権」の2023年大会の覇者。PGAツアーのメンバーに復帰したことで、ザ・プレーヤーズ選手権への出場資格も取り戻した。これまでザ・プレーヤーズ選手権の出場人数は144人だったが、今季はシード権の対象が125位から100位へと縮小された影響で、フィールドは120人に変更された。そこにケプカが参戦することで出場人数は121人となる。PGAツアーはLIVゴルフからの復帰規定の一つとして「既存のPGAツアー選手の出場機会を奪わないこと」を掲げており、「ペアリングの都合で必要であれば選手を追加する」としていることから、今大会の予選ラウンドは3人1組で行われるため、さらに2人が追加で出場権を得ることになった。その“幸運な2人”がパットン・キジーア（米国）とシーマス・パワー（アイルランド）。これにより、今大会の出場選手は最終的に123人となる。今回のように選手が加わるのは初めてではない。ケプカの復帰戦となった1月の「ファーマーズ・インシュランス・オープン」は、もとは144名の出場人数だったがケプカが加わり145名に。同大会も予選ラウンドは3人1組でプレーするため、48組から49組にするためさらに2名が補欠から加わり、出場選手は147名となった。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子 ザ・プレーヤーズ選手権 初日の組み合わせ
39億円大会“第5のメジャー”優勝候補は？ 松山英樹が6位、昨年覇者のマキロイ7位
最新！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
日本勢は？ 男子世界ランキング
【写真】マキロイも早速スイッチ！ テーラーメイド新作の顔を激写
ケプカは「全米プロゴルフ選手権」の2023年大会の覇者。PGAツアーのメンバーに復帰したことで、ザ・プレーヤーズ選手権への出場資格も取り戻した。これまでザ・プレーヤーズ選手権の出場人数は144人だったが、今季はシード権の対象が125位から100位へと縮小された影響で、フィールドは120人に変更された。そこにケプカが参戦することで出場人数は121人となる。PGAツアーはLIVゴルフからの復帰規定の一つとして「既存のPGAツアー選手の出場機会を奪わないこと」を掲げており、「ペアリングの都合で必要であれば選手を追加する」としていることから、今大会の予選ラウンドは3人1組で行われるため、さらに2人が追加で出場権を得ることになった。その“幸運な2人”がパットン・キジーア（米国）とシーマス・パワー（アイルランド）。これにより、今大会の出場選手は最終的に123人となる。今回のように選手が加わるのは初めてではない。ケプカの復帰戦となった1月の「ファーマーズ・インシュランス・オープン」は、もとは144名の出場人数だったがケプカが加わり145名に。同大会も予選ラウンドは3人1組でプレーするため、48組から49組にするためさらに2名が補欠から加わり、出場選手は147名となった。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子 ザ・プレーヤーズ選手権 初日の組み合わせ
39億円大会“第5のメジャー”優勝候補は？ 松山英樹が6位、昨年覇者のマキロイ7位
最新！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
日本勢は？ 男子世界ランキング